Названо число состоящих в сектах россиян

Число людей, состоящих в сектах в России, варьируется от 500 тысяч до нескольких миллионов человек. Социальный психолог Михаил Вершинин уверен, что их как минимум полтора миллиона. Под этой цифрой эксперт имеет в виду тех, кто верит в различные культы. О сектах и их влиянии на массы он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Вершишин отметил, что точное количество сектантов тяжело отследить из-за отсутствия официальной статистики. Ее трудно вести, поскольку культов много и они сильно отличаются друг от друга. Так, например, у движения анастасийцев, созданного по мотивам серии книг фантаста Владимира Мегре, существует более 145 поселений, и их идеология может отличаться.

«Поэтому сказать, сколько в России приверженцев культа, очень сложно, — отметил Вершинин. — Мы проводили исследование, в рамках которого изучали структуры сайентологов в России и сравнивали их филиалы и направления с аналогичными в Европе. Оказалось, что в России структуры были не меньше, чем в Евросоюзе. Исходя из этого, можно было сказать, что сайентологов у нас было более 100 тысяч человек».

Психолог добавил, что в России также возросло количество инфоцыган и инфлюэнсеров, чьи методы «похожи на контроль лидера над своей паствой». По словам Вершинина, они не менее опасны, чем деструктивные культы, и могут нанести урон не только психике и материальному состоянию человека, но даже довести его до самоубийства.

Они оказывают такое же негативное влияние на людей, как и пропаганда Таро, раскрытие чакр и дыхание маткой. Можно сказать, что они не менее опасны, чем деструктивные культы — Михаил Вершинин, социальный психолог.

Вершинин подчеркнул, что в секту может попасть кто угодно, хотя есть категории людей, которые более этому подвержены. Среди них те, кто недавно потерял близких или переживает тяжелое жизненное потрясение. Кроме того, по мнению психолога, легче завербовать людей с негуманитарным образованием, чем с гуманитарным, поскольку «у них более гибкая картина мира».