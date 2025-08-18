На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

На Камчатке извергся вулкан Крашенинникова. Кадрами его пробуждения делится Telegram-канал Mash.

С вершины сошел мощный лавовый поток. Местами его высота достигает десяти метров.

Просыпаться вулкан Крашенинникова начал 3 августа на фоне сильного землетрясения. Последнее его извержение произошло почти пять веков назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров, а пепел от него поднялся на шесть километров над уровнем моря. Вскоре после землетрясения на полуострове началось извержение одного из самых активных вулканов мира, Ключевской сопки. Опасную активность на Камчатке проявляют также вулканы Мутновского и Камбального.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.