Жительница Чувашии выиграла свыше 33 млн рублей, купив последний билет

Жительница Чувашии стала обладательницей более 33 млн рублей, купив последний оставшийся в магазине билет лотереи.

© Владимир Гердо/ТАСС

Жительница Чувашии Анжелика стала одним из трех суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион», передает РИА «Новости». Она приобрела последний билет на кассе магазина и выиграла более 33 млн рублей, разделив суперприз тиража, который составил 100 млн рублей.

По словам победительницы, она долго сомневалась, покупать ли последний оставшийся билет, но все же решилась.

«Первая примета – последний билет на кассе. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить», – цитируют Анжелику в компании организатора лотереи.

Анжелика призналась, что о выигрыше узнала только спустя несколько дней, и поначалу не поверила в удачу. Она отметила, что давно верила в возможность крупного выигрыша и даже делилась своими предчувствиями с мамой.

Женщина работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей.

Победительница рассказала, что собирается потратить выигранные средства на покупку квартиры для детей и дачи для себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Петербурга выиграла 72 млн рублей в лотерею, «используя аффирмации».

За первые шесть месяцев 2025 года россияне получили в лотереях свыше 35 млрд рублей.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец отметил, что шанс выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.