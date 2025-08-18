В России признали нежелательной немецкую организацию

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции на Украине в организации заняли «политически ангажированную антироссийскую позицию», распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований в пользу Киева.

Кроме того, организация с 2024 года прекратила финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году попечительский совет фонда прекратил членство представителя РФ.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность фонда также направлена на изменение территориальной целостности Российской Федерации, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии.

14 августа Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность созданной российскими эмигрантами в Германии неправительственной организации Demokrati-JA e.V.