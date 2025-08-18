ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, спецоперацию сняли на видео
ФСБ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным спецслужбы, автомобиль с взрывным устройством прибыл в страну с Украины через Грузию транзитом через несколько стран. В дальнейшем машина с бомбой должна была приехать в Краснодарский край.
Как рассказали в ФСБ, заминированное транспортное средство должен был забрать другой водитель, которому предстояло проехать по Крымскому посту и стать "невольным террористом-смертником".
В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы планировали использовать водителя "втемную".
Сотрудники ФСБ своевременно вскрыли планы Киева, автомобиль с бомбой был выявлен и обезврежен, все причастные к его доставке в РФ задержаны.
Бомба была спрятана в машине Chevrolet Volt.
В ФСБ также опубликовали видео операции по предотвращению теракта.
На записи видно задержание двух мужчин рядом с белой "ГАЗелью". В ее кузове стоит серый Chevrolet Volt, который был начинен взрывчаткой.
Это уже вторая попытка спецслужб Украины осуществить теракт на Крымском мосту с начала 2025 года, добавили в ЦОС.