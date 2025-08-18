ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, спецоперацию сняли на видео

ФСБ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, автомобиль с взрывным устройством прибыл в страну с Украины через Грузию транзитом через несколько стран. В дальнейшем машина с бомбой должна была приехать в Краснодарский край.

Как рассказали в ФСБ, заминированное транспортное средство должен был забрать другой водитель, которому предстояло проехать по Крымскому посту и стать "невольным террористом-смертником".

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы планировали использовать водителя "втемную".

Сотрудники ФСБ своевременно вскрыли планы Киева, автомобиль с бомбой был выявлен и обезврежен, все причастные к его доставке в РФ задержаны.

Бомба была спрятана в машине Chevrolet Volt.

В ФСБ также опубликовали видео операции по предотвращению теракта.

На записи видно задержание двух мужчин рядом с белой "ГАЗелью". В ее кузове стоит серый Chevrolet Volt, который был начинен взрывчаткой.

Это уже вторая попытка спецслужб Украины осуществить теракт на Крымском мосту с начала 2025 года, добавили в ЦОС.