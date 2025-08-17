В российском регионе ввели дополнительный выходной

В Мордовии ввели Детский день - один раз в месяц женщины, имеющие детей до 14 лет, смогут взять оплачиваемый выходной. Воспользоваться такой возможностью могут и отцы-одиночки. Пока эта норма распространяется на сотрудников органов госвласти и местного самоуправления, но руководство региона рекомендовало ввести такие дни и работодателям республики.

Проведенные опросы показали: подчас желание молодых родителей завести детей сдерживают не только жилищная и финансовая проблемы. В бешеном темпе современной жизни людям не хватает времени, чтобы уделить внимание детям. Теперь в детский день можно сходить в поликлинику, оформить документы или просто провести время с семьей. Предоставляться он будет один раз в месяц по письменному заявлению. Исключение - время, когда работник уходит в отпуск. Неиспользованный выходной не переносится.

В Мордовии действуют уже более 30 мер поддержки семей с детьми. В частности, с 2012 года в регионе успешно работает программа: за каждого ребенка родители получают выплату на погашение ипотеки. Так, при рождении первого и второго малыша гасится 10 процентов остатка кредита, третьего - уже 30, а за четвертого новорожденного долг по ипотеке закрывается полностью. Размер регионального маткапитала здесь тоже зависит от количества детей в семье - за каждого последующего ребенка сумма "премии" возрастает. А с ноября в республике запускается новый проект: семьям бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и связывают свое будущее с Мордовией, предоставят квартиры внаем с правом выкупа. Главное условие - рождение ребенка.