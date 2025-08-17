В России начали продавать футболки с фото Путина и Трампа на Аляске

В России начали продавать футболки с фотографиями Владимира Путина и Дональда Трампа, пожимающих руки во время встречи на Аляске.

В частности, футболки появились в доступе на платформе Wildberries.

На них изображены Путин и Трамп, стоящие на красной ковровой дорожке у трапа в Анкоридже и пожимающие друг другу руки.

Также продаются футболки, изображающие две руки в цветах российского триколора и американского звездно-полосатого флага.

Цена футболок, отображающих последние политические события, составляет 900—1200 рублей.