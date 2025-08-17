Стало известно о возможных проблемах с наследством Ивана Краско

При отсутствии завещания имущество умершего актера Ивана Краско будет делиться по закону между наследниками первой очереди, что гарантирует многолетние споры, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Основные активы Ивана Краско, подлежащие распределению между наследниками, - это квартира в центре Санкт-Петербурга, где артист проживал с третьей женой Натальей Вяль и их несовершеннолетними сыновьями Иваном и Федором, а также дача в Грузино Ленинградской области. Финансовые активы и авторские отчисления за 70-летнюю карьеру также войдут в наследственную массу", - пояснил юрист.

Круг потенциальных наследников широк: пять официальных браков, в которых появились шестеро детей (включая дочерей Галину и Юлию), есть и внуки.

"Ключевой конфликт, считаю, развернется вокруг питерской квартиры: Наталья Вяль, фактически контролирующая жилье, может претендовать на долю для сыновей, но взрослые дети Краско вправе требовать равного раздела. Дача в Грузино - еще одна "горячая точка". В 2020 году бывший директор Краско пытался незаконно переоформить ее на себя, что указывает на риски мошенничества", - поясняет юрист.

Кроме того, имеются и дополнительные проблемы. Во-первых, внебрачные дети. В свое время упоминалась дочь на Украине. Если родство подтвердится, она может включиться в борьбу за имущество, считает Хаминский.

"Во-вторых, история финансовых злоупотреблений со стороны четвертой жены сына Ивана Краско - Андрея. Ее обвиняли в присвоении средств от продажи квартиры, что создает прецедент недоверия. В-третьих, авторские права: отсутствие документального оформления прав на гонорары осложнит их учет в наследственной массе", - пояснил юрист.

По его мнению, без завещания квартира, вероятно, останется последней жене актера и детям, но с обязательными компенсациями другим наследникам. Дачу могут разделить между младшими сыновьями и старшими дочерьми. Однако любой из наследников вправе инициировать судебный процесс, особенно при подозрении в сокрытии активов.