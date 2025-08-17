Стало известно о возможных проблемах с наследством Ивана Краско

Юрист Хаминский: C наследством Ивана Краско могут возникнуть проблемы
При отсутствии завещания имущество умершего актера Ивана Краско будет делиться по закону между наследниками первой очереди, что гарантирует многолетние споры, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Основные активы Ивана Краско, подлежащие распределению между наследниками, - это квартира в центре Санкт-Петербурга, где артист проживал с третьей женой Натальей Вяль и их несовершеннолетними сыновьями Иваном и Федором, а также дача в Грузино Ленинградской области. Финансовые активы и авторские отчисления за 70-летнюю карьеру также войдут в наследственную массу", - пояснил юрист.
Круг потенциальных наследников широк: пять официальных браков, в которых появились шестеро детей (включая дочерей Галину и Юлию), есть и внуки.
"Ключевой конфликт, считаю, развернется вокруг питерской квартиры: Наталья Вяль, фактически контролирующая жилье, может претендовать на долю для сыновей, но взрослые дети Краско вправе требовать равного раздела. Дача в Грузино - еще одна "горячая точка". В 2020 году бывший директор Краско пытался незаконно переоформить ее на себя, что указывает на риски мошенничества", - поясняет юрист.
Кроме того, имеются и дополнительные проблемы. Во-первых, внебрачные дети. В свое время упоминалась дочь на Украине. Если родство подтвердится, она может включиться в борьбу за имущество, считает Хаминский.
"Во-вторых, история финансовых злоупотреблений со стороны четвертой жены сына Ивана Краско - Андрея. Ее обвиняли в присвоении средств от продажи квартиры, что создает прецедент недоверия. В-третьих, авторские права: отсутствие документального оформления прав на гонорары осложнит их учет в наследственной массе", - пояснил юрист.
По его мнению, без завещания квартира, вероятно, останется последней жене актера и детям, но с обязательными компенсациями другим наследникам. Дачу могут разделить между младшими сыновьями и старшими дочерьми. Однако любой из наследников вправе инициировать судебный процесс, особенно при подозрении в сокрытии активов.
"Можно рекомендовать сторонам начать с мирных переговоров: судебные тяжбы обещают быть долгими и дорогостоящими, учитывая количество претендентов и эмоциональный накал в семье", - заключил юрист.