В ГД предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей.

«Без всяких семей: приехали, отработали, получили деньги и уехали», — так он в беседе с ТАСС прокомментировал проблему переполненных детских садов и школ в регионах, наиболее популярных у приезжих.

Миронов отметил, что многие из иностранных граждан приезжают в Россию, не желая работать, но зато берут с собой семьи.

«И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», — заключил депутат.

В конце июля в Госдуме приняли законы для усиления контроля за мигрантами.