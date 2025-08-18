Вильфанд: отсутствие осадков не навредит зерновым культурам на юге России

Отсутствие дождей не нанесет вреда зерновым культурам на юге европейской части России из-за окончания процесса вегетации. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России в ближайшие дни будет комфортная и сухая погода, в Краснодарском крае и Крыму во второй половине недели не исключены осадки. <…> Отсутствие осадков сейчас совершенно не вредит зерновым культурам, потому что идет уборка урожая, вегетация закончилась", - сказал он.

Вильфанд отметил, в то же время в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах отмечается чрезвычайная пожарная опасность из-за высоких температур и солнечной погоды.

Температура воды на текущий момент в Туапсе составляет 27 градусов, в Сочи - 28 градусов. На курортах крымского побережья Черного моря показатель составляет 25-26 градусов.