Михаила Ефремова заметили на Новодевичьем кладбище

Актёр Михаил Ефремов посетил могилу своего отца Олега Ефремова на Новодевичьем кладбище, сообщает KP.RU.

Визит, судя по всему, был тайным, но артиста узнали поклонники.

"На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить", – рассказал экскурсовод Виктор.

Сообщается, что Ефремов принёс на могилу отца букет свежих роз. Олег Ефремов, народный артист СССР и выдающийся режиссёр, скончался в мае 2000 года в возрасте 72 лет.

Напомним, Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО в апреле этого года, отбыв наказание за ДТП со смертельным исходом.