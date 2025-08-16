Новую станцию МЦД в Подмосковье превратят в крупный транспортный узел

Станцию МЦД-4 «Лесной городок» в одноименном поселке близ Одинцово превратят в крупный транспортно-пересадочный узел, что следует из данных на сайте госзакупок, которые обнаружил MSK1.

На это собираются потратить 2,4 миллиарда рублей. В ходе ремонта реконструируют Центральную и Вокзальную улицы, Железнодорожный, Солмановский и другие прилегающие проезды. Также рядом планируется несколько парковок — на 200, 130 и 49 мест, а также специальная зона краткосрочной парковки для такси.

Кроме этого, построят конечную станцию для автобусов, очистное сооружение, переустроят кабельную и дождевую канализацию, сети связи и электроснабжения. Также планируется благоустройство территории после завершения строительства.

Стройка займет более двух лет и планирует завершиться в конце 2027 года. Сейчас идет процедура подачи заявок от подрядчиков. Издание напомнило, что ТПУ «Лесной городок» упоминается в комплексном плане по развитию транспорта Подмосковья.

Ранее рассказывалось, что в столице сейчас идет строительство семи городских вокзалов. Самым большим из них станет вокзал на Беговой, который объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4. Причем для четвертого диаметра это будет новая остановка, которой сегодня нет.