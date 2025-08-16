«Это касается нашей безопасности». Роднина — о блокировке звонков в мессенджерах

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о блокировке звонков в мессенджерах, с которой столкнулись россияне. По словам чемпионки, это осложнило её общение с дочерью Алёной Миньковской, которая долгие годы проживает в США и имеет гражданство этой страны.

«И на мне это тоже сказалось. Но я всё равно считаю, что стоило принять такие серьёзные меры. Нужно прекрасно понимать, что мы сейчас находимся в сложной ситуации. Государство из-за этого принимает такие непростые решения. В первую очередь это касается нашей же безопасности. Что касается моего общения с дочкой, трудности уже есть. Ничего, переживём эту историю. Это сильно усложняет коммуникацию, мы привыкли постоянно общаться. Если к этому относиться с пониманием, то всё будет нормально. Надеюсь, что и она понимает эту ситуацию. Я ей всё объяснила. Для меня такие ограничения — временная мера. Не знаю, когда всё вернётся, но об этом точно объявят. Пандемия же тоже когда-то закончилась. А людям, которые сильно переживают, я бы посоветовала лучше спортом заняться», — приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе.