Гендиректор ВЦИОМ: Россия не претендует на доминирование в мире

Россия не претендует на доминирование в мире, а настроена на сотрудничество и взаимное развитие после переговоров лидеров двух стран на Аляске. Такое мнение выразил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках панельной дискуссии на фестивале новых медиа.

"Россия не претендует на доминирование в мире. Этим надо гордиться, потому что мир уже другой, и мы стали другие. Мы понимаем, что нам не нужно доминировать в мире. Нам нужен мир не доминирования, не вертикальный, нам нужен мир сотрудничества и взаимодействия, взаимного развития. А не мир, где каждый выясняет, кто сильнее, кто круче и кто будет диктовать свою волю", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что в настоящее время в этом заключается принципиальное отличие России от других стран, в том числе от США, где до недавнего времени элиты были готовы использовать широкий спектр инструментов для достижения своих целей.

Эксперт добавил, что прежде чем Россия и США перейдут к конкретному решению главных вопросов, сторонам необходимо сформировать доверительное пространство.