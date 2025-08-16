Дмитриев: Встреча с медведем на Аляске действительно была хорошим знаком

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице, что его встреча с медведем на Аляске в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была хорошим знаком.

© Российская Газета

"Медведь действительно был хорошим знаком", - считает он.

Ранее в преддверии встречи он опубликовал в своих соцсетях фото с медведем и подписал: "Встретил медведя на Аляске перед саммитом России и США. Надеюсь, это хороший знак".

Напомним, что разговор двух лидеров на Аляске - это первая за четыре года российско-американская встреча на высшем уровне. В общей сложности президенты общались чуть более трех часов. В своем выступлении перед журналистами они намекнули на прогресс в этом вопросе.