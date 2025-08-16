В Крыму отключили интернет на "неопределенное время"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что отключение мобильного интернета в Крыму может продлиться «неопределенное время», и периоды ограничений могут увеличиваться.

«Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать», - написал Развожаев.

По его словам, есть вероятность, что из-за украинских атак «услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени».

Он напомнил, что даже при отключенном мобильном интернете SMS и голосовая связь должны функционировать. Развожаев рекомендовал иметь при себе наличные деньги, контакты такси и других служб в записной книжке, использовать Wi-Fi из проверенных источников и заранее скачивать карты для навигации.