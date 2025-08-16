В Рязанской области 18 августа объявили днем траура в связи с ЧП

Однодневный траур объявлен 18 августа в Рязанской области из-за трагедии на предприятии в Шиловском районе, в результате которой погибло 11 человек, еще 130 пострадали. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

"В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в этот день на всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия.