Свитер "СССР" после фотографий Лаврова с Аляски раскупили на месяц вперед

Появление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Аляске в свитере с надписью "СССР" произвело фурор, и желающим купить такой же предмет гардероба придется подождать около одного - полутора месяцев, оформляя предзаказ. Об этом рассказала ТАСС владелец челябинского бренда SelSovet Екатерина Варлакова.

"Конечно, наши продажи выросли, фотография [Лаврова в свитере] произвела фурор. Это было самое значимое в мире событие, и конечно, это произвело огромное впечатление на людей. Моделей в продаже не было со вчерашнего утра уже, сейчас можно оформить предзаказ, а ждать его один или полтора месяца будут люди", - сказала Варлакова.