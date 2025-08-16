Ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Шустов

В Петропавловске скончался актер, режиссер и заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Шустов. Ему было 78 лет. Печальную новость сообщили в Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н.Ф. Погодина, где маэстро проработал несколько десятилетий.

© freepik

«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Царствие небесное и вечная память!» — говорится в некрологе.

Прощание с Владимиром Ефремовичем пройдет 17 августа в театре, а отпевание состоится в храме священномученика Мефодия. Артиста похоронят на новом кладбище в Рабочем поселке.

Шустов родился в 1947 году в Пермской области и получил режиссерское образование в Омском университете. Работал в театрах Кизела, Джамбула, Ташкента.

С 1984 года судьба связала его с Петропавловском — на сцене театра имени Погодина он сыграл десятки ролей и поставил спектакли, ставшие визитной карточкой коллектива: «Ревизор», «Дамы и гусары», «Прибайкальская кадриль» и многие другие.

Шустов снимался и в кино, в основном в военных драмах. Среди его последних работ — фильмы «Битва за Родину» и «Смуглянка», вышедшие в 2023 году.

Более полувека Владимир Шустов прожил в браке с актрисой Людмилой Шустовой. Их история любви началась в Джамбуле в конце 1960-х.

«Не влюбиться в голубоглазую красавицу было невозможно», — вспоминал режиссер о своей будущей супруге.

Людмила Васильевна признавалась, что годы рядом с мужем пролетели в гармонии:

«Мне очень повезло с супругом. С возрастом понимаешь, что пронести любовь и уважение друг к другу через года — очень важно. Он понимает меня и поддерживает во всем».