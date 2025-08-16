Свыше 500 работников уволились с кузбасской шахты "Спиридоновская"

С шахты "Спиридоновская" в Кузбассе уволились уже более 500 работников.

В Кузбассе с шахты "Спиридоновская" увольняются работники. О текущей ситуации рассказали власти.

– На текущий момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников. Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению – 490, по собственному желанию – 48, – заявил председатель правительства региона Андрей Панов в беседе с ТАСС.

Отмечается, что в июне текущего года стало известно, что шахту готовят к консервации из-за сложной ситуации в угольной отрасли. В частности, накопилась большая задолженность по зарплате перед работниками. Тогда горняков призвали переходить на работу в другие предприятия. Регион оказывает помощь в трудоустройстве.

Так, обязательства по выплате заработной платы за май исполнены в полном объеме, было перечислено 96,5 млн рублей. За июнь выплатили 22,4 млн рублей за счет отгрузки угля на обогатительную фабрику "Третьяковская". Общая задолженность за июнь и июль по всем выплатам составила 193,4 млн рублей.

Отмечается, что в настоящее время добыча угля на шахте не ведется. Началась добыча угля открытым способом. Благодаря этому планируют погасить долги.