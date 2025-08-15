Мусульмане России начали коллективные молитвы об успешных переговорах на Аляске

«Сегодня как никогда важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат интересам народов и обеспечат справедливый мир», — отметил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Во время пятничного богослужения молились в мечетях и приходах по всей стране. В Духовном собрании мусульман России выразили надежду, что обращения будут услышаны, а саммит Владимира Путина и Дональда Трампа приведёт к конструктивному диалогу и прочному долгожданному миру, пишет РБК.