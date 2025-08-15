Фестиваль Signal 2025 запустил мерч-шоп

Фестиваль Signal 2025 пройдет с 15 по 17 августа в Москве, запустил мерч-шоп и серию коллабораций с российскими брендами. Мерч вдохновлен ценностями и тэглайном фестиваля «Beyond the Limits» и комьюнити Signal People.

Мультифункциональная коллекция айтемов от локальных брендов доступна к приобретению офлайн — мерч-стор в DEX, онлайн — на сайтах партнёров. Ознакомиться с изделиями можно по ссылке.

В коллекции этого года металлическая термокружка и сумка из светоотражающего паракорда от бренда премиальных термосов Bobber, сет из 7 чайных саше от чайного проекта Пьё, комплект Afterglow для ухода за телом от Sonono, анатомическая маска для сна, фликер и свисток от проекта Safer и хлопковое полотенце, созданное брендом премиального текстиля TELO.

Также до конца недели в московской тату-студии Hands Tattoo можно сделать спешл-татуировки в стиле фестиваля Signal. Лимитированный пак, вдохновленный тэглайн «Beyond the Limits» художники студии разработали специально к фестивалю этого года.

А в сети specialty-кофеен bloom-n-brew до 17 августа можно заказать специальный напиток OCEAN CALLS, вдохновленный атмосферой фестиваля. Это цветочный напиток на основе анчана с кокосовым молоком, тростниковым сахаром и щепоткой морской соли. Нежный, освежающий и немного магический — он точно перенесёт в атмосферу Signal.

Напомним, девятый фестиваль электронной музыки Signal пройдет с 15 по 17 августа в Москве на площадках: DEX, Crystal Factory, а также Gazgolder, Leveldva и Community.

Signal 2025 пройдет с 15 по 17 августа в Москве. Билеты можно приобрести на сайте signal.live.