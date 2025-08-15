Познер высказался о переговорах Путина и Трампа

Два президента уже достигли предварительных договоренностей до совместной встречи, иначе они бы никуда не полетели, заявил НСН Владимир Познер. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не стали бы согласовывать переговоры, если бы заранее не были достигнуты определенные договоренности, рассказал журналист и телеведущий Владимир Познер в разговоре с НСН.

В пятницу 15 августа в 22:00 по московскому времени Путин встретится с Трампом на американской военной базе «Эльмендорф — Ричардсон» неподалеку от города Анкоридж (США). Познер отметил, что к этому времени ряд вопросов уже обсуждался.

«Я, безусловно, буду следить за ходом переговоров на Аляске и полагаю, что у них будет какой-то положительный итог. Я абсолютно уверен, что ни Путин, ни Трамп не полетели бы никуда, если бы предварительно не договорились о чем-то. Почему выбрали именно Аляску, тут можно только гадать. Прорывов я не ожидаю, но позитивного результата — да. Они договорятся о чем-нибудь и наступит следующий шаг, но это не решит вопрос вооруженного конфликта. Я не занимаюсь предсказаниями, закончится она в этом году или в следующем, это не моя специальность», — подчеркнул он.

