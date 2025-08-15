В РПЦ объяснили, кто виноват в пьянстве замужних женщин

Иерей Валерий Сосковец, который ранее заявил о вине женщин в том, что мужчины спиваются в браке, теперь объяснил противоположную ситуацию. По его словам, пьянство замужних женщин – вина супругов, которые не выполнили свою непосредственную обязанность.

«Если говорить о замужних женщинах, то здесь, конечно, есть вина мужей, которые не исполнили ту свою прямую обязанность в браке: «Любить свою жену, как Господь возлюбил Церковь», - сказал Сосковец mk.ru.

Он объяснил, что правильное устройство семьи описано в Библии. Согласно священной книге, «с мужа спрашивается очень много». Только если мужчина будет любить женщину, как говорится в заповеди, жены должны повиноваться супругам.

«Так Господь задумал и устроил человека, что именно в таком браке человек будет счастлив: муж любит жену вплоть до самопожертвования, «питает и греет ее», а жена слушается любящего ее мужа», - сказал Сосковец.

Также иерей объяснил, почему его высказывания о вине женщин в алкоголизме супругов так остро восприняли. По словам представителя РПЦ, слова были вырезаны и «получилась ересь».

«Когда вышла замуж за трезвенника, а он запил, то здесь наблюдается прямая взаимосвязь с неправильным устройством семьи», - объяснил Сосковец.

Также он назвал несчастной ситуацию, где женщина вынуждена быть главой семьи. Если причиной неправильного устройства семьи оказываются ее гордость и любовь к начальствованию, то это становится причиной употребления алкоголя супругом, говорит иерей.

