Участницы шоу Урганта рассказали о конфликте с телеведущим

Звезды шоу «Вечерний Ургант», сестры-близнецы Катя и Волга Король рассказали о конфликте с ведущим программы Иваном Ургантом. В разговоре с журналом WomanHit они заявили, что шоумен ревновал к ним.

Сестры напомнили, что в эфире шоу они помогали Урганту в различных рубриках.

«Мы проработали [в "Вечернем Урганте"] два года в малоговорящих сценах, это были небольшие роли, без особого творчества, они использовали нашу красоту, наши длинные ноги в кадре», — отметили они.

В какой-то момент сестры Король захотели, чтобы в их работе было больше творчества, и для этого они стали ходить к сценаристам шоу и предлагать дополнить различные рубрики. Однако, как утверждают сестры, это не понравилось ведущему. Также, по их словам, Ургант был недоволен вниманием к ним зарубежных звезд, которые приходили в программу.

«Например, [американский музыкант] Джаред Лето пожелал пойти на интервью с Катей и с Волгой. Ивану это не понравилось. Потому что, скорее всего, он ревновал не к Джареду Лето, а к нам. И мы поняли, что наши дни сочтены», — сказали они.

Сестры Король добавили, что через несколько лет после ухода из программы они встретились с Ургантом на записи музыкальной премии «Золотой граммофон», где помирились и обнялись.

Министерство юстиции России не видит оснований для объявления телеведущего Ивана Урганта и исполнительницы Аллы Пугачевой иностранными агентами, поскольку они не демонстрировали противоправных действий.

Заместитель главы Минюста Олег Свириденко отметил, что ведомство действует только на основании конкретных доказательств.

Он подчеркнул, что если гражданин соблюдает законы, это отражается на работе министерства, и в настоящее время нет оснований для присвоения им статуса иностранного агента.

Свириденко также добавил, что внесение в реестр иностранных агентов возможно только при наличии неопровержимых доказательств нарушения законодательства.

Кинокритик Александр Горбунов не исключил возвращения в скором времени телеведущего и актера Ивана Урганта на российские телеэкраны, передает NEWS.ru.

По словам специалиста, возвращение артиста на экраны телевизора продвигают влиятельные люди. Как уточнил он, «есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино».

Горбунов подчеркнул, что в России уже начинают работу над проектами с участием некоторых артистов, которые покинули страну и открыто критиковали специальную военную операцию. Речь идет о небольших ролях в кино и сериалах, которые можно будет легко удалить, если зрители не оценят их, добавил собеседник.

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва заявил, что тоскует по общению с телеведущим Иваном Ургантом. Об этом он рассказал журналисту Карену Адамяну, видео доступно во «ВКонтакте».

«Мне не хватает "Вечернего Урганта". Очень не хватает. Мне не хватает общения в кадре с этим ведущим (Иваном Ургантом — прим. «Ленты.ру»)», — признался Ревва.

Артист добавил, что уважает Урганта и поддерживает с ним приятельские отношения. Ревва также назвал его одним из величайших артистов.

Журналистка Ксения Собчак назвала шоумена Ивана Урганта тем мужчиной, с «которым у нее ничего не получилось». Таким образом знаменитость ответила на соответствующий вопрос Telegram-канала ROCKET MAG.

«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора», — заявила телеведущая.

По словам Собчак, Ургант был ее «тайной любовью» еще до того момента, как юморист узаконил отношения со второй супругой Натальей Кикнадзе. Пара заключила брак в 2008 году, они воспитывают двоих детей Кикнадзе от предыдущего брака — Нико и Эрику. Также у них есть общие дочери — Нина и Валерия.

Телеведущий Иван Ургант выступил на курорте Форте-деи-Марми в Италии с программой «Живой Ургант». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Дубай.Report».

Во время творческого вечера 9 августа Ургант выступал с номерами, в частности, пел переделанные известные песни. В программе также участвовали юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и музыканты.

В начале одного из номеров Ургант сказал, что за все годы, что он приезжает на итальянский курорт, в нем ничего не изменилось.

«И Форте не изменился, и я не изменился. 16 лет назад кто я был? Мальчишка, парень, который мечтает вести свое шоу на Первом канале. Прошло 16 лет, и я опять мальчишка», — пошутил он о работе на российском ТВ.

