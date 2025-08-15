Умершей в 48 лет актрисе Анне Кузнецовой перед смертью провели операцию на мозге

Василина Пилецкая, ученица актрисы Анны Кузнецовой, умершей в 48 лет в своём доме от рака, рассказала, что та ранее перенесла тяжёлую операцию на головном мозге.

© kino-teatr.ru

По словам Пилецкой, однажды Кузнецова ей "рассказала, что у нее была операция, ей что-то удаляли в голове".

"Мне показалось, что Ане было трудно, ей чего-то не хватало для того, чтобы радость жизни, которой она обладала, была с ней. Она пыталась справиться с недугом", - поделилась женщина с The Voice.

Анна Кузнецова скончалась 11 августа.

Она известна по ролям в таких проектах, как "Слово женщине", "Квартал", "Литейный", "Батальонъ", "Невский", "Тест на беременность", "Великая", "Клим" и другие.