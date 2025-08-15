Психолог отреагировала на идею ввести в России штрафы за супружеские измены

Психолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала идею о введении в России штрафов за супружеские измены.

С соответствующей инициативой ранее выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественный деятель предложил взимать за измену от 15 до 20 тысяч рублей. Кроме того, за каждого брошенного родителем ребенка он счел необходимым налагать штраф в размере 50 тысяч рублей. «Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — пояснил он. В качестве примера глава федерального проекта привел ряд иностранных государств, в том числе арабских. В некоторых из них наказанием за измену является казнь.

Семья — это личное дело каждого человека. И даже когда новобрачные в ЗАГСе дают друг другу клятву верности, то она касается только их двоих. То есть законодательно это никак не закреплено. Поэтому штрафы за супружеские измены – это, на мой взгляд, абсурдная идея. Они никогда не уберегут семьи от неверности, от предательства и всего остального. Людям необходимо с детства объяснять, что брак «по залету» — это не лучший вариант, а у нас в стране очень много таких браков. Но это не про чувства, не про желание человека связать свою жизнь именно с этим партнером. Конечно, в таких браках часто бывают измены. Да, в браках по большой любви тоже бывают измены, но это уже другая история. Кроме того, нужно отметить, что сейчас некоторые пары придерживаются открытого формата отношений. То есть люди совершенно спокойно живут своими жизнями. Поэтому тут возникает вопрос, их тоже будут наказывать штрафом? Вместе с тем сейчас многие женщины просто закрывают глаза на интрижки их мужей, при этом они крайне болезненно реагируют на то, когда их супруг влюбляется в другую. И тут тоже вопрос – что считать изменой? Для кого-то измена – это именно те случаи, когда партнер влюбился в другого человека. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

В случае реализации инициативы доказывать факты супружеской неверности будет крайне проблематично, добавила эксперт.

«Получается, нужно будет стоять со свечкой? Или у нас появится полиция нравов? К примеру, если женщина вышла с мужчиной из съемной квартиры, то факта измены здесь нет, ведь у нас существует презумпция невиновности. Значит, неверного супруга нужно будет поймать прямо в этот момент и все зафиксировать. Тут нужны доказательства, а не догадки. При этом даже видеозапись не всегда является доказательством в суде», - подчеркнула психолог.

Если мужчина по тем или иным причинам хочет уйти из семьи, то штраф в размере 50 тысяч рублей его не остановит, добавила эксперт.

«Мужчину от этого не остановит и гораздо более крупный штраф», - сказала она.

Никитина подчеркнула, что распространять на Россию опыт арабских стран в вопросах наказания за супружескую измену было бы некорректно.

«Там у людей совершенно другой менталитет, там другая вера, там совершенно другое отношение к женщине. В мусульманских странах очень развита семейственность. К примеру, там практически нет детских домов, поскольку в случае необходимости все родственники собираются толпой и воспитывают ребенка», - рассказала она.

Большинство семейных людей не хотят, чтобы их личные отношения выносились на публику, добавила психолог.

«Если же речь идет о молодой семье, то даже родителям супругов не нужно вмешиваться в их отношения. Это дело двоих», - заявила она.

Новые штрафы не решат проблему неверности людей в браке, считает Никитина.

«Если в семье есть проблемы, если отношения супругов дисгармоничны, то им следует обратиться к психотерапевту, а не идти в суд. В 90 процентах случаев можно и «починить» отношения, и вернуть их новизну», - заключила эксперт.

Ранее психолог Кирилл Липский оценил идею штрафовать родителей за матерящихся детей.