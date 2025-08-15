В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет
Доступ к мобильному интернету в Мурманской области был временно ограничен в целях безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба 15 августа.
В оперштабе пояснили, что ввести подобную меру позволил федеральный закон «О связи», обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг при наличии мотивированного решения органов безопасности и силовых структур.
«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, скорость предоставления интернета была ограничена не полностью.
В министерстве региональной безопасности призвали с пониманием отнестись к такому решению и заверили, что при нормализации обстановки ограничения будут сняты.