В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

Доступ к мобильному интернету в Мурманской области был временно ограничен в целях безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба 15 августа.

В оперштабе пояснили, что ввести подобную меру позволил федеральный закон «О связи», обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг при наличии мотивированного решения органов безопасности и силовых структур.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, скорость предоставления интернета была ограничена не полностью.

В министерстве региональной безопасности призвали с пониманием отнестись к такому решению и заверили, что при нормализации обстановки ограничения будут сняты.