Россиян призвали не трогать бездомных животных

Бездомных животных не стоит трогать руками, поскольку они часто являются переносчиками инфекций, которые могут передаваться человеку даже при минимальном контакте. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

© Газета.Ru

К слову, как сообщает газета «Известия», в России за последние четыре года численность бездомных животных снизилась с 4,1 млн до 3,6 млн. При этом количество питомцев в приютах выросло со 144 тыс. до 170 тыс.

По словам Неронова, одна из самых страшных болезней, переносимых бездомными животными, — бешенство.

«Бешенство — не единственная угроза. Даже обычная царапина или укус могут привести к заражению столбняком, токсоплазмозом или бартонеллезом (известным как «болезнь кошачьих царапин»)», — рассказал специалист.

До этого доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова рассказала «Газете.Ru», что контакт с бездомными кошками может нести серьезные риски для здоровья человека из-за зоонозных инфекций. Эксперт посоветовала избегать контактов с незнакомыми животными, особенно если у них есть признаки болезни, вроде сыпи, выделений из глаз, а также наличие агрессии.