Свадьбу в российском «миграционном гетто» показали на видео

В Екатеринбурге на видео запечатлен массовый праздник, предположительно, свадебное торжество среди мигрантов. Кадры, опубликованные телеграм-каналом «Многонационал», показывают десятки людей, собравшихся во дворе многоэтажного дома в районе Сортировка.

Участники мероприятия, включая женщин в платках и детей, танцуют под звуки барабанов и длинных труб.

На записи видно, как один из присутствующих подбрасывает в воздух пачку денег, после чего собравшиеся начинают ловить купюры. Авторы ролика называют Сортировку «мигрантским гетто», намекая на плотное расселение иностранцев в этом районе.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.