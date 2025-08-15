Исследование Rambler&Co: 74% россиян экономят на стоимости доставки продуктов

За первое полугодие 2025 года средний чек на заказ продуктов онлайн в крупнейших городах России вырос на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 891 рубль. По итогам опроса, 74% россиян на фоне роста цен стараются сократить расходы: 8% используют бонусы банка, 15% — программы лояльности ретейлера, еще 51% предпочитают совмещать оба варианта. Только 26% продолжают платить полную стоимость за услуги.

Согласно исследованию, большинство россиян (65%) предпочитают ходить за продуктами в магазины. Доставкой на дом регулярно пользуются 35% пользователей, из них 11% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю и 14% — раз–два в месяц. Основными факторами при выборе сервиса доставки стали качество и ассортимент (36%), цена и возможность оплаты бонусами (32%), быстрая доставка (29%), тогда как на отзывы и рейтинг магазина ориентируются менее 3%.

По мнению покупателей, онлайн-сервисы заказа продуктов могут стать удобнее за счет снижения стоимости доставки и сервисных сборов (43%), сокращения времени ожидания заказов (21%), упрощения навигации (21%) и расширения товарного предложения (15%).

За первое полугодие 2025 года в 16 крупнейших городах россияне совершили 187 млн транзакций по оплате доставки продуктов на дом. Общая сумма трат за это время превысила 167 млрд рублей. В Москве самый высокий средний чек — 1 086 рублей, на втором месте — Екатеринбург (921 рубль), а замыкает тройку Краснодар (893 рубля). Среди городов с самым низким средним чеком оказались Казань, Воронеж и Нижний Новгород, где средняя стоимость доставки продуктов варьируется от 648 до 686 рублей.

Средний чек по заказам с доставкой продуктов за I полугодие 2025 года

Москва — 1086 руб. Екатеринбург — 921 руб. Краснодар — 893 руб. Ростов-на-Дону — 876 руб. Самара — 813 руб. Санкт-Петербург — 799 руб. Челябинск — 795 руб. Новосибирск — 794 руб. Уфа — 772 руб. Омск — 768 руб. Красноярск — 762 руб. Волгоград — 735 руб. Пермь — 710 руб. Казань — 686 руб. Воронеж — 672 руб. Нижний Новгород — 648 руб.

Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»:

«При росте цен людям нужны простые и прозрачные способы экономии. Средняя ежемесячная экономия пользователя благодаря бонусным программам по стране составляет 1 144 рубля. Экономят и мужчины, и женщины, причем разница небольшая — 1 186 и 1 106 рублей соответственно. Главное — учитывать лимиты и планировать свой бюджет, это позволит уменьшить итоговую стоимость покупки».

Опрос проходил с 24 по 31 июля 2025 года в нём приняли участие свыше 120 тыс. респондентов со всей России.