Мощи святителя Николая Чудотворца доставят из Петербурга в Москву

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца перенесут из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Санкт-Петербурге в Алексеевский ставропигиальный женский монастырь в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного монастыря.

Событие назначено на 15 августа. В монастыре сообщили, что во время пребывания мощей святого в Москве в храме преподобного Алексия ежедневно будут проходить молебны с акафистом святителю Николаю. Ковчег останется в монастыре до 20 августа.

— Крупнейшая в России частица мощей святителя Николая Чудотворца будет принесена 15 августа в храм преподобного Алексия, человека Божия, где будет пребывать до 20 августа! — говорится в Telegram-канале монастыря.

До этого частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставили в Звенигород. Святыню привезли в Никольский храм на Николиной Горе, а также в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском. Святыню доставили из Италии впервые за 930 лет.

Ученые выяснили, как выглядел Николай Чудотворец. В этом им помогли современные технологии. Святой был реальным человеком, который жил в III–IV веках. Однако ни одно его прижизненное изображение не сохранилось.