В Армении заявили о возможности раскола православной церкви

В Армении может произойти раскол православной церкви, как это произошло на Украине. Такое мнение в беседе с RT высказал армянский политолог Хачик Галстян.

Он отметил, что в последние месяцы правительство Армении объявило «войну» Армянской апостольской церкви и ее главе Гарегину II. При этом, по словам политолога, данные нападки осуществляются с грубым нарушением Конституции, политических, правовых и моральных норм.

«Что касается отставки католикоса, то, если католикос сам не отречется от престола, его свержение невозможно. Я знаю и уверен, что католикос на такой шаг не пойдет, поэтому власть может проводить только раскольническую политику. И как на Украине, где православная церковь раскололась на несколько ветвей при экс-президенте Петре Порошенко* и особенно Владимире Зеленском, тот же процесс может повториться и в Армении», — сказал Галстян.

Он назвал данный сценарий «наиболее вероятным», поскольку кураторы армянского и украинского правительств руководят процессами постсоветского транзита из одного центра.

Напомним, что отношения между властями Армении церковью обострились после оскорбительных постов премьер-министра республики Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви. Позже политик также предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения».

