Россияне пришли в ужас от приглашения на свадьбу четвероклассника

Жители Владивостока пришли в ужас от приглашения на свадьбу четвероклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный человек Владивосток».

Канал опубликовал скриншот чата учителя с учениками 4Б класса одной из школ Хабаровска. Педагог пригласил всех желающих на свадьбу одного из детей. Он указал, что церемония будет проведена в соответствии с «их традициями», не пояснив, кого именно он имеет в виду.

«Родители [других учеников], естественно, были шокированы», — отметил канал.

Позже отец мальчика пояснил, что речь идет об обрезании. Однако канал назвал «перегибом» даже это и призвал задуматься о «границах толерантности».

