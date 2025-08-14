СМИ: В вузах Петербурга растет конкуренция среди поступающих

На популярных направлениях в петербургских вузах конкурс на бюджетные места превышает 200 человек на место. Об этом сообщают региональные издания со ссылкой на университеты.

© Парламентская газета

Рост числа поступающих зафиксирован в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) им. А.И. Герцена.

При этом в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) средний конкурс на бюджетные места, снизился с 64 до 47 человек на место. Наибольшее количество бюджетных мест в Северо-Западном федеральном округе получил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).

Среди востребованных направлений в петербургских вузах — юриспруденция и менеджмент, передают СМИ. В СПбГУП средний конкурс на бюджет на юридическом факультете составляет 201 человек на место. В СПбГЭУ за бюджетное место на менеджменте борются в среднем 115 человек.

Самым высоким спросом в СПбГУП пользуется «Реклама и связи с общественностью» — в среднем на одно место претендуют 256 человек. Много желающих поступить на «Лингвистику» — 195 человек на место. Конкурс на это же направление в РГПУ им. А.И. Герцена составляет 161 человек на место. В СПбГЭУ самым популярным направлением является «Бизнес и информатика», где конкурс достигает 239 человек на место.

Ранее «Парламентская газета» писала, что стоимость поступления на платное обучение в вузы в 2025 году выросла на 11%, при этом в некоторых университетах эта цифра доходит до 50%. В Минобрнауки предложили разработать единую методику формирования цен на коммерческие места, установив, что платное обучение не может быть дешевле, чем бюджетное. В Госдуме считают необходимым поддержать субсидиями наиболее значимые программы подготовки, а также ввести потолок повышения цен. Подробнее об этом — в материале.