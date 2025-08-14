В России выявили более 11 тысяч ошибок в географических названиях

Росреестр выявил 11 тысяч нарушений при употреблении названий географических объектов с 2020 по 2024 год, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство 14 августа.

Речь идет об ошибках в употреблении географических наименований в документах, на картах и в других изданиях, на дорожных знаках и указателях. Причем большая часть нарушений за эти годы была выявлена в 2021 году — 41, тысячи.

Как пояснил глава управления государственного геодезического и земельного надзора Юрий Дмитриев, нарушения связаны с ошибочным написанием названий объектов, не соответствующим указанному в Государственном каталоге географических названий. Чаще всего они касались ошибок в дорожных указателях.

При выявлении нарушений инспекторы Росреестра выдают предостережения об их недопустимости, направляют в уполномоченные органы и организации письма о принятии необходимых мер, выдают предписания об устранении нарушений и привлекают причастных к их совершению к административной ответственности.

Такая работа проводится для обеспечения охраны наименований географических объектов как части исторического и культурного наследия народов РФ. Их самостоятельная замена и искажение употребление не допускаются. Так, в 2020-2024 годы во всех регионах на дорожных знаках и других указателях были исправлены 800 выявленных ошибок.