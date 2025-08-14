Участник СВО жестко обратился к россиянам, отдыхающим в дорогих заведениях

Участник специальной военной операции (СВО), гуманитарщик Ярослав Федосеев заявил, что жизни российских солдат стоят радости и удовольствия тех, кто посещает дорогие кафе и рестораны на Патриарших прудах.

© Вечерняя Москва

Об этом он высказался в интервью каналу «360».

— Вы сейчас в миру живете, у вас все хорошо, идете в ресторан, пьете просекко на веранде ресторана на Патриках (Патриаршие пруды — прим. «ВМ»), но помни, что цена этого удовольствия — тысячи жизней твоих соотечественников, — обратился к россиянам Федосеев.

Он также добавил, что в стране должны быть те, кто напоминал бы таким россиянам о жертвах, на которые идут военные, чтобы обеспечить им мирную жизнь.

Ранее стало известно, что Липецкая гостиница отказала в заселении офицеру и участнику боевых действий в зоне СВО и его жене. Причиной тому стало отсутствие паспорта у поселенца. Администратор гостиницы отказалась его регистрировать по удостоверению офицера, хотя законодательно по этому документу регистрация не запрещена. Позже администрация принесла извинения за данный инцидент.