Артемий Лебедев назвал недостаток США по сравнению с Россией

В США более высокий уровень преступности, чем в России, заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Таким мнением он поделился в выпуске обзора новостей, который доступен во «ВКонтакте».

«Америка, с одной стороны, самая богатая в мире, а с другой стороны, у них совершенно полный *** с точки зрения криминала. Все ходят, во всех стреляют, сплошные наркоманы и вообще полная ***», — назвал он недостаток США.

По его мнению, Россия — это более безопасная страна, чем США.

Ранее Лебедев назвал цирком с конями политический процесс в США. В России же в политике «все спокойно и скучно», счел дизайнер

Перед этим он также заявил, что IT-специалистам, лишившимся работы в западных корпорациях, следует приехать в Россию. По словам Лебедева, в России доступно огромное количество работы для таких специалистов.