В Белгороде запретили любые уличные мероприятия до конца недели

В Белгороде запретили проводить любые мероприятия уличного характера вплоть до воскресенья. Об этом 14 августа сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он озвучил итоги внеочередного заседания оперативного штаба, проведенного после утреннего налета украинских беспилотников. По словам чиновника, власти поручили всем государственным учреждениям — от министерств до подведомственных структур, включая МФЦ, — в четверг и пятницу перевести работу в дистанционный формат, а для сотрудников, от которых требуется личное присутствие, обеспечить максимальную безопасность.

Аналогичные рекомендации власти дали частным компаниям, а от кафе и ресторанов потребовали убрать столики с открытых площадок.

«Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья. Крупные торговые центры Белгорода, Белгородского района закрыть до субботы включительно», — подчеркнул Гладков.

В ближайшие двое суток не будут работать парки, пляжи, скверы и учреждения, собирающие большое количество посетителей, добавил губернатор. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и увеличить контроль за нахождением детей на улице.