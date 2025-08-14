С начала года вырос охват программами активного долголетия

Охват программами активного долголетия с начала 2025 года увеличился на 1,3 млн человек, получают новые знания, занимаются спортом и путешествуют уже 13,5 млн человек старшего возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"Забота о гражданах старшего возраста - один из приоритетов государственной демографической политики. Получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, путешествуют, помогают другим уже 13,5 млн человек старшего возраста. С начала 2025 года охват программами активного долголетия увеличился на 1,3 млн человек. Для них работают свыше 3,5 тыс. университетов третьего возраста", - говорится в сообщении.

Около 1 млн человек проходят различные образовательные программы, почти 8,4 млн пожилых граждан регулярно занимаются физической культурой и спортом, а свыше 3,7 млн - посещают творческие кружки и объединения. Кроме того, около 310 тыс. "серебряных" волонтеров и добровольцев помогают тем, кому необходимо их участие и поддержка - одиноким пожилым людям, молодым родителям, многодетным семьям.

Отмечается, что программы для людей серебряного возраста сегодня реализует и Социальный фонд России. В общей сложности создано свыше 800 Центров общения старшего поколения при региональных клиентских службах. Здесь реализуются программы финансовой и компьютерной грамотности, работают лектории и центры серебряных волонтеров.