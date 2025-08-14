Самолет с журналистами кремлевского пула вылетел в Анкоридж

Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации, направляющимися на саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на борту вылетел из столичного аэропорта Внуково-2 в Анкоридж.

Все пассажиры, среди которых около 50 журналистов, прошли обычный предполетный досмотр и таможенные процедуры.

Беспересадочный перелет занимает примерно 9 часов 40 минут. За это время самолет преодолевает свыше семь тыс. км и пересекает 11 часовых поясов. Разница во времени с Москвой составляет 11 часов.