В России легализовали слова «мильон» и «мильярд»

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук официально закрепил два допустимых варианта произношения числительных «миллион» и «миллиард». Это установило РИА «Новости», ознакомившись с содержанием Орфографического словаря русского языка как государственного, разработчиком которого выступает институт.

Согласно словарной норме, утвержденной институтом, слово «миллион» может произноситься как «мильон», а «миллиард» – как «мильярд». Данное правило распространяется и на производные формы: «миллионный» / «мильонный», «миллиардный» / «мильярдный».

В предисловии к словарю акцентируется внимание на том, что его основная задача – фиксация орфографических стандартов. Установление норм современного словоупотребления не является его функцией, так как это относится к ведению толковых словарей.

В словарь РАН добавили 657 новых слов, в том числе "тиктокер" и "стриминг"

Дополнительно поясняется, что лексика словаря преимущественно носит стилистически нейтральный характер. Однако необходимость учитывать специфику применения государственного языка в текстах разной направленности потребовала включения для ряда словарных статей специальных пометок, фиксирующих, в том числе, разговорные варианты произношения.