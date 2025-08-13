Театр «ОДЕОН» представляет новый гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета»

Театр «ОДЕОН» — известный своими смелыми музыкальными постановками и неповторимыми шоу-программами — запускает уникальный гастрономический мюзикл, где фантазии и соблазны переплетаются в одно целое, а зритель становится гостем мистического вечера — интерактивного путешествия в сердце загадочной и манящей Москвы.

© Пресс-служба

В новом шоу «МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» зрителей ждёт погружение в атмосферу Бродвея и высокую гастрономию: изысканный авторский ужин, завораживающее шоу бродвейского уровня и светская вечеринка сливаются в потрясающем пространстве.

В основе сюжета мюзикла лежит история девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где её голос пробуждает у Графа — повелителя Тёмного мира — интерес к жизни. Между ними возникает мощное притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с Вороной — жестоким противником в борьбе за власть, любовь и судьбу мироздания. В конце вечера зритель сам решает: остаться в иллюзии или выйти к свету. «МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» — шоу о страсти, силе, свободе, любви и пробуждении. История, в которой каждый узнает себя.

Музыкальную ткань шоу составляют любимые хиты 90-х и 2000-х в новых аранжировках и живом исполнении. Они продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать.

За гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России — Pinskiy&Co. Специально для мюзикла создано продуманное до мелочей меню, вдохновлённое сюжетом и атмосферой шоу.

Что ожидает зрителя?

Гастрономия как часть мюзикла — подача блюд становится неотъемлемым элементом мистического вечера;

Яркий синтез жанров — драма, мистика, юмор и гротеск, которые создают живой, эмоциональный ритм шоу;

Иммерсивный интерактив — актеры появляются рядом со зрителями, сцена «растворяется» в пространстве, вовлекая каждого гостя в действие;

Смелая и непредсказуемая сценография с живыми декорациями, визуальными эффектами и сменой локаций в реальном времени;

Невероятные хореографические номера — от изящных пластических дуэтов до масштабных массовых танцев, раскрывающих глубину чувств;

Уникальная музыкальная драматургия — хиты 90-х и 2000-х в новом звучании органично переплетаются с динамикой сюжета;

Светская вечеринка - отличный повод нарядно одеться и ощутить атмосферу Бродвея в самом сердце столицы.

Погрузитесь в мистическую и манящую Москву нового времени вместе с театром «ОДЕОН» и гастрономическим мюзиклом «МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения, где стирается грань между фантазией и реальностью!

Мюзикл пройдет в театра «ОДЕОН», г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15. Премьера состоится 31 октября 2025 г. Все подробности можно узнать на официальном сайте.