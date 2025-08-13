Стали известны детали программы Signal 2025, который пройдет в этом году в Москве

Фестиваль Signal 2025 пройдет с 15 по 17 августа в Москве на нескольких городских площадках. 80% программы, включая основные хайлайты музыкальной части и арт-объекты — сохранены. Детальный тайминг будет опубликован дополнительно.

© Signal

Фестивальная программа будет реализована с 15 по 17 августа в обновленном формате — серии городских событий, распределенных по заведениям Москвы: DEX и Crystal Factory — основные локации, между которыми будут курсировать шаттлы, а также Gazgolder, Leveldva и Community.

© Пресс-служба

Ивенты образовательного блока Academy пройдут в пространствах Moscow Film School (15 августа) и Moscow Music School (16 августа). Бесплатный вход по регистрации — скоро откроется на сайте в соответствующем разделе.

Билеты на Signal 2025 дают право посещения всех городских ивентов + индивидуальную возможность приобрести билет на Signal 2026 по минимальной цене. Неиспользованные билеты будут действительны на Signal 2026.

© Пресс-служба

В продаже доступны специальные категории билетов на городские события:

Full Pass — доступ на весь уикенд.

Day Pass — доступ на все площадки в течение одного дня.

Отдельный билет на конкретное событие можно приобрести на входе каждой из локаций.

