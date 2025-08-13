В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников

Владельцы мессенджеров Telegram и WhatsApp фактически стали пособниками преступников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников. Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров», — написал депутат.

Боярский добавил, что, если звонки в мессенджерах стали основным инструментом мошенников, то решение об их замедлении верное.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что в России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Регулятор объяснил эти меры необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

В Минцифры России сообщили, что доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению законодательства РФ.