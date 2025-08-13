В Карачаево-Черкесии у матери изъяли шестерых детей

Уголовное дело завели в Карачаево-Черкесии в отношении матери шестерых детей из-за неисполнения родительских обязанностей. Детей изъяли и передали в соцучреждения, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"Дознавателем ОМВД России по городу Черкесску возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих шестерых малолетних детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина должным образом не занимается детьми, систематически употребляет спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения приводит в дом посторонних мужчин.

"По словам врача-педиатра, запущенность состояния здоровья детей является прямым следствием незаинтересованности матери в их развитии. Это подтверждает ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и создает угрозу для жизни и здоровья детей", - подчеркнули в пресс-службе.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних женщина состоит с апреля 2016 года. Ранее ее уже ограничивали в родительских правах в отношении двоих детей, однако это не привело к улучшению ситуации. В связи с этим детей изъяли из семьи и передали их в соцучреждения. Решается вопрос о дальнейшей судьбе несовершеннолетних и возможном лишении матери родительских прав, отметили в ведомстве.