МФТИ открыл новый набор в онлайн-магистратуру «Технологическое предпринимательство»

Московский физико-технический институт открыл набор студентов на магистерскую онлайн-программу «Технологическое предпринимательство» на новый учебный период 2025–2027 годов. Прием документов будет продолжаться до 14 августа 2025 года. В этом году поступить в онлайн-магистратуру могут не только успешно сдавшие вступительные испытания (специальность, математика), но и успешно прошедшие онлайн-школу “Предпринимательское планирование”.

В.Н.Чикин, руководитель онлайн-магистратуры «Технологическое предпринимательство» в МФТИ:

Базовая идея простая: к профессиональным и естественно-научным знаниям предметной области, которыми обладают студенты, добавить способность создавать бизнес.

Курсы выстроены таким образом, чтобы охватить все аспекты ведения инновационного бизнеса – от разработки идеи до ее реализации (перечень дисциплин см. на сайте программы).

Курсы читают высококвалифицированные специалисты, практики и лидеры в своих отраслях. Среди них: Григорий Ципес (главный консультант компании IBS), Владимир Антонец (международный эксперт в области коммерциализации результатов научных исследований и разработок), Анатолий Левенчук (президент Русского отделения международного совета по системной инженерии INCOSE), Артемий Малков (генеральный директор DataMonsters.com, Flexis Group) и другие.

Программа обучения рассчитана на 2 года, все курсы читаются дистанционно. По окончании студенты получат диплом МФТИ государственного образца с присвоением степени магистра.