В регионах Западной Сибири ожидаются ливни, грозы и град

Ливни, грозы и град ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в период с 13 по 15 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"13-15 августа в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град", - говорится в сообщении.

По информации Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха в этих регионах составит +20...+26 градусов.

Крупный град и ливень ожидаются 13 августа также в Омской области, сообщил в телеграм-канале министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.

По данным на сайте гидрометцентра, 12 - ночью 13 августа сильный дождь с грозой прошел в Республике Алтай, Новосибирской, Томской областях и в центральных районах Красноярского края.