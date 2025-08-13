Андрей Ургант не пришел на прощание с Краско, которого считал вторым папой

Андрей Ургант не пришел на прощание с Иваном Краско, которого считал вторым папой. Об этом сообщает NEWS.ru.

9 августа стало известно о смерти Ивана Краско. Актер умер на 95-м году жизни. По данным СМИ, в последние месяцы жизни Краско стал плохо видеть и слышать, поэтому нуждался в постоянном уходе. Андрей Ургант в числе первых отреагировал на смерть коллеги. Он вспоминал, что с детства дружил с семьей умершего, а самого Краско считал вторым папой. Несмотря на теплые отношения между ними, Ургант не пришел на прощание с Краско в Санкт-Петербурге.

В окружении актера рассказали, что незадолго до смерти просили Урганта связаться с Краско, который был бы рад его вниманию. Однако, по информации источника, Андрей не стал этого делать, хотя обещал.

На данный момент Ургант не комментировал свое отсутствие на прощании с Краско.