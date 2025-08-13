Сиделка расплакалась на прощании с Краско

Сиделка Ивана Краско, которая была с ним неотлучно последние десять лет, разрыдалась на церемонии прощания с народным артистом. Она дала понять, что смерть актера стала для нее большим горем. Друзья обнимали и успокаивали скорбящую женщину.

В беседе с журналистами Дарья Пашкова прокомментировала слухи о том, что их с Иваном Краско связывали романтические отношения.

"Мне все равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу. Он был для меня как родственник", - категорично заявила сиделка.

Она также рассказала о последних днях жизни Ивана Краско. По словам Дарьи, актер не терял присутствия духа. Он десять раз прочитал ей стихи Пушкина, шутил. Однако на следующий день почти перестал разговаривать. А потом у него и вовсе подскочила температура. В итоге артиста доставили в больницу.

"Я верила в лучшее. Он ведь был такой крепкий, пережил три инсульта, четыре инфаркта. Я гладила его по голове и говорила: "Ванечка, все будет хорошо". Тяжело, конечно, я очень привыкла к нему за десять лет нашей дружбы", - констатировала помощница в беседе с "КП".

Напомним, Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта.